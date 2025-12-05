滋賀県発のワインが１１月２９日に初めてお披露目されました。このワインは栽培から醸造まで滋賀にこだわっています。２０年越しの夢であったワイン造り挑戦したブドウ農家に密着しました。「ようやく夢をかなえるための道具がそろった」初めてのワイン醸造に挑戦自ら育てたブドウで、自ら醸造したワイン。１１月１５日、初めての瓶詰め作業が行われていました。（空色ワイナリー三崎清隆さん）「初めて瓶に詰まると、い