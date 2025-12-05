中国電力は政府による電気料金の支援に伴い、2026年1月から3月の使用分について料金の値引きを発表しました。1か月当たり260キロワットアワーを使用する標準的な家庭の値引き額は、1月と2月が1170円、3月が390円です。【2025年12月5日放送】