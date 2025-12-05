ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#14が、5日午後10時より放送される。#14では、では、3児の母でありシンガポールへ移住した福田萌の生活に密着する。【写真】「あっちゃん良い笑顔」「穏やかで幸せいっぱい」妻・福田萌が公開した家族5ショット5日の放送では、3児の母でありシンガポールへ移住した福田萌の生活に密着。「家族がいれば何でもできる」と語る彼女の、海外生活の裏側にあるリアルな日常に迫る。夫・