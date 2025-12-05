2024年8月、千葉県船橋市の夜間診療所に男性の遺体が遺棄された事件で、男性に暴行を加え死亡させるなどした疑いで、新たに男3人が逮捕されました。山科力輝容疑者（23）ら男3人は2024年8月、船橋市潮見町の公園で、会社員の三浦未来さん（21）の顔面を殴るなどの暴行を加え、死亡させた疑いなどがもたれています。山科容疑者らは三浦さんを都内の公園でも暴行した疑いがもたれていて、船橋市の公園まで車で連れ回したとみられてい