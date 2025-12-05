レスリング女子５０キロ級で五輪２大会連続メダルの須崎優衣（２６＝キッツ）は、過去２大会と同じ階級で２０２８年ロス五輪に挑む。日本レスリング協会は５日、天皇杯全日本選手権（１８〜２１日＝東京・駒沢体育館、東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）へ向けて都内で会見を行った。須崎はパリ五輪後の今季は５３キロで試合に出場していた。２日に行われた大会前のオンライン取材では「一番の目標はロス五輪で金メダルを奪