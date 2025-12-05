フィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が新たな勲章を手にした。ジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナル２日目（５日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーでは、冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。２本目の４回転トーループは転倒したが、その後は大きなミスなくまとめた。１４４・６８点をマークし、合計２１８・１３点で史上初の４連覇を達成。「久しぶりにシーズンベストという言葉をフリーで聞けて