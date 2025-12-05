俳優・川粼麻世（６２）が５日、ブログを更新し、旧知の女性タレント同伴でパーティーに出席したことを明かした。川粼は「昨日は恵比寿ガーデンプレイスにあるブルーノートでアパレル会社のパーティーがあり友人に誘われて松居直美ちゃんと行って来ました」と報告した。続けて「恵比寿は人生で一番長く住んだ懐かしい街会場を入るとプリクラがあり直美ちゃんとプリクラツーショット」と、松居と一緒に撮ったプ