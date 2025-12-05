政府の物価高対策で注目される「おこめ券」。配布するかどうか自治体に判断が委ねられている中、県内では10の市町村が「配布しない」方針であることが分かりました。 政府は、地方自治体への交付金を拡充し、物価高対策として、自治体に「おこめ券」や商品券などの配布を推奨しています。街では… （20代）「（コメは）高いので、もらえたら使う、あるとうれしい」 （20代）「助かると思う」 （70代）「お金ならお金の方がいい