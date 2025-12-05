有力な候補地が2か所に絞られ、進展を見せつつあるサッカースタジアムの建設費をどこが負担するのか？ 5日の県議会では、県議から「県に財政的な余裕はなく、鹿児島市が負担すべき」との意見も出ました。県の見解は？ 県と鹿児島市が「オールかごしま」で取り組むサッカースタジアム計画。県と市は有力な候補地として、鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテル跡地と県立鴨池庭球場の2か所に絞り込んでい