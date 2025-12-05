元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年11月28日、自身のインスタグラムを更新し、パリで撮影されたエレガントなコーデを披露した。「Paris」小嶋さんは、「Paris」とコメントを添えて、黒い花柄ワンピやニットワンピを着用した姿、白いカーディガンと黒いショーパンを合わせたコーデなどを投稿。「Her lip to Holiday Collection今年もスタートします」とつづり、「パリで撮影したビジュアルとともに、このシーズンだけの特別な世界