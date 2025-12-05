CVLTEが「恐怖」をテーマとした3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』を完成させた。バンドアンサンブルとエレクトロサウンドをハイブリッドな感性で融合させるその音楽性は、内的葛藤の中でより一層開花。aviel kaei（Vo）の歌声はオートチューンでメランコリックな震えを隠しつつ、都市とインターネットの往復の中で孤独に沈んでいく肉体と精神に、決して一人ではないと語りかける。【写真を見る】CVLTE、音と映像で表現した「光」と「