俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。今回の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた、宮世の“2026年の顔”選出を祝うメッセージを紹介しました。パーソナリティの宮世琉弥＜リスナーからのメッセージ＞先日発表された日経トレンディの「来年の顔」、選出おめでとうございます！ スマホに通知が来