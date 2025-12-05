3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月1日（月）の放送では、12月を迎え年末の忙しさについて語り、各社のカラオケ年間ランキングで1位を獲得したことを報告しました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴大森：スーパー繁忙期！ 来ました！ スーパー繁忙期タイム！ 師走！