防災気象情報の改正を盛り込んだ改正気象業務法と水防法が、5日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。気象災害のリスクを伝える注意報や警報などの防災気象情報は、気象庁や国土交通省から発表されますが、情報の名称や警戒レベルが統一されておらず、危機感の高まりが分かりにくいなどの指摘がありました。法律の改正によって、警戒レベル4として特別警報と警報の間に「危険警報」が新設されます。また、大きな河川につ