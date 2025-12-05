秋田市の６０代男性が詐欺の被害に遭い、およそ１億２千万円をだまし取られました。 警察によりますと１０月中旬男性の固定電話に郵便局員を名乗る人物から電話があり、「あなた名義のキャッシュカードを預かっている」と言われました。 その後警察を名乗る人物に「マネーロンダリングの疑いがあり口座が凍結する恐れがある」と伝えられました。 検察を名乗る人物からも口座凍結を防ぐため毎日連絡をするように言わ