秋田朝日放送 自宅で姉を殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、検察側は懲役１５年を求刑しました。 起訴状などによりますと、由利本荘市の無職・齋藤紘一被告は去年３月、自宅で同居する３３歳の姉の胸や背中などを包丁で複数回突き刺し、殺害した罪に問われています。裁判の争点は齋藤被告の量刑で、検察側は「発達障害の特性を考慮しても犯行は強い非難に値する。」と主張し、被告に懲役１５年を求刑しました。一