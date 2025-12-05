欧州株プラス圏で揉み合い、７割程度の銘柄が上昇 東京時間19:37現在 英ＦＴＳＥ100 9724.53（+13.66+0.14%） 独ＤＡＸ24018.37（+136.34+0.58%） 仏ＣＡＣ40 8145.98（+23.95+0.30%） スイスＳＭＩ 12915.15（+21.54+0.17%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:37現在 ダウ平均先物DEC 25月限47912.00（-4.00-0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6879