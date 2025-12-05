◇フィギュアスケートジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナル第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の島田麻央（木下グループ）がシーズンベストの１４４・６８点をマークし、合計も今季自己最高の２１８・１３点で史上初の４連覇を達成した。これまでのジュニアＧＰファイナルはいずれも海外で行われてきた。日本で初の頂点に立ち「自国開催という舞台は自分にとっても特