日本バレーボール協会会長の川合俊一さん（６２）が５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。株の投資家として大成功を収めていることを明かす一幕があった。この日の番組で、２５歳の時から投資を始めた横顔について聞かれると、「『有吉ゼミ』って番組のパイロット版で僕が株の投資をやっていることを知って、密着してもらったのが最初です」と投資キャラ誕生