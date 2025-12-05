日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（62）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、投資にまつわるエピソードを明かした。195センチの高身長に、端正なマスクから、現役時代は多くの女性ファンが付き、バレー人気そのものを押し上げる立役者にもなった。引退後はビーチバレーや、タレント業でも活躍。現在は協会のトップとして競技のさらなる普及に尽力している。番組では、川合のさ