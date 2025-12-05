雪のシーズンを迎えているなか、富山市の立山山麓スキー場では、オープンを前に、きょう、安全祈願祭が行われました。極楽坂エリアで行われた安全祈願祭には、関係者およそ30人が参加し、今シーズンの無事故と盛況を願いました。中島 凪記者「ゲレンデはすっかり雪で覆われ、本格的なウィンターシーズンの到来を感じます」ゲレンデの積雪は、山頂付近でおよそ50センチ、麓でおよそ20センチ。