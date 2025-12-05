射水市消防本部は、市内の消防署に勤務する30代の男性職員が、管理していた県の外郭団体の口座などから82万円あまりを着服していたとしてきょう、懲戒免職処分にしました。懲戒免職処分を受けたのは、射水市内の消防署で主任を務める30代の男性職員です。射水市消防本部によりますと、男性職員は今年5月、県の外郭団体の事務局の口座から2回にわたり、あわせて23万7600円を引き出し着服しました。また、消防署の職員でつくる任意団