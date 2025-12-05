現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が５日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。ロッテに入団した1978年頃の野球環境と現在の環境を比べながら、懐かしみを込めて振り返った。ロッテ時代の思い出としてまず口にしたのが観客数だった。「（1軍が）地方遠征するでしょ、ファーム（2軍）が巨人（との）遠征に行く方がお客さんの入りがいいんだ」と、パ・リ