富山商業高校出身でプロ野球・巨人の森田駿哉投手がきょう、富山中央警察署で一日署長を務め、ふるさとで来シーズンのさらなる飛躍を誓いました。富山中央警察署で一日署長に委嘱されたのは、巨人の森田駿哉投手です。森田「署長」は、警察署でピッチングを披露。ストレートを3球投じ、「泥棒アウト」「特殊詐欺アウト」「飲酒運転アウト」のスリーアウトを完成させました。プロ2年目の今シーズン、初勝利