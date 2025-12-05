NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年12月4日付で、「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope）」の組み立てが完了したことを発表しました。【▲ 組み立てが完了したNASAのナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡（Credit: NASA/Jolearra Tshiteya）】ハッブルの100倍広い視野高性能なコロナグラフも搭載ローマン宇宙望遠鏡は、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）と同じ直径2.4mの主鏡を備えた、NASA