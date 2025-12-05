自民党と日本維新の会は５日、衆院議員定数削減法案を衆院に提出した。現行の総定数（４６５）の１割に当たる４５議席以上を削減することが柱となる。具体的な方法などは与野党で協議し、１年以内に結論が出ない場合は、小選挙区と比例選で計４５議席を削減することが自動的に確定する内容とした。両党は１７日に会期末を迎える今国会で成立を図る構えだが、野党は強く反発している。法案は、削減数について「４２０人を超えな