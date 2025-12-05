特集は２０２６年の２月に開幕するミラノ・コルティナオリンピックについてです。２大会連続の出場を目指す村上市出身スノーボードハーフパイプの平野海祝選手。２度目のオリンピックにかける思いに迫りました。 ■平野３兄弟が集結子供たちにスケートボードの指導 ことし８月、平野海祝選手は東京都内に設置された会場でスケートボードのパフォーマンスを披露。この日は兄