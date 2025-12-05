瀬戸内海で養殖カキが大量死している問題で、被害は香川県の西の海域にも及んでいることが県の調査でわかりました。 【写真を見る】瀬戸内海の養殖カキ大量死香川県の西の海域にも及んでいることを県が確認イベント中止などの影響も【香川】 香川県ではこれまでに、さぬき市の志度湾など東の海域で大量死が確認されていました。県の水産課が先月下旬、現地調査を行ったところ、7割を超えるカキが死んでいて、西の海域でも被