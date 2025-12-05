来年4月に行われる香川県善通寺市長選挙に、現職の辻󠄀村修氏が立候補する考えを示しました。 【写真を見る】来年4月の善通寺市長選挙に現職の辻󠄀村修氏が立候補する考えを表明【香川】 （辻󠄀村 修氏無・現（1））「引き続き市政の舵取り役を担い、市議会と緊密な連携のもと、不撓不屈の精神で挑戦し覚悟を持って取り組む決意であります」 きょう（5日）開会した12月議会で述べたものです。辻󠄀