※12月23日、東証スタンダード市場に上場予定のテラテクノロジー [東証Ｓ]、24日、東証グロース市場に上場予定のＰＲＯＮＩ [東証Ｇ]は5日、仮条件を発表した。 本日の【新規公開(IPO)】情報 (21日大引け後 発表分) ●テラテクノロジー 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：12月23日 事業内容：システム開発事業 仮条件：2010円～2090円 想定発行価格