【その他の画像・動画等を元記事で観る】 紫 今が12月10日に新曲「天獄と地極」を配信リリースする。 ■サプライズも用意!? 「天獄と地極」は紫 今の2025年最後のリリース楽曲。配信の事前予約がスタートし、ジャケット写真も公開された。 3月の1stフルアルバム『eMulsion』のリリースに始まり、SNS総再生回数が3億回を突破したバイラルヒット曲「ウワサのあの子」、夏の終わりのノスタルジックなバラ