25年前、北広島町で起きた殺人事件で、被害者とは別の人物のDNA型が現場から検出されていたことがわかりました。事件は2000年12月、北広島町大朝で特別養護老人ホームの施設長・郷田和昭さんが胸などを刃物で数か所刺され殺害されているのが見つかったものです。事件は未解決のまま、12月8日で25年を迎えますが、これまでの捜査で現場から郷田さんとは別の人物のDNA型が検出されていたことが捜査関係者への取材で明らかにな