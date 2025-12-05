12月4日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に北川景子が出演。夫・DAIGOとの夫婦仲について赤裸々に語り、喝采を浴びている。「この日、北川さんは『夫に対する不満や直してほしいことは?』と聞かれ、『ないですね、と言い切ることができます』と断言したのです。結婚して10年たっても、何の不満もないというその答えに、インタビューを担当した結婚23年の放送作家・野々村友紀子さんは『初じゃないですか?人類初じゃ