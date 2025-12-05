広島県内各地でカキが大量に死んでいる問題を受け、横田知事は5日、鈴木農水相と面会し、生産者に対する財政支援などを要望しました。5日午後、横田知事は鈴木農水相のもとを訪れ、要望書を手渡しました。要望書では生産者が事業を継続するための財政的支援や大量死の原因分析と対策を求めています。これに対し鈴木農水相は、来週中に支援策などをまとめた政策を打ち出す方針を示しました。■広島県 横田美香 知事「現場のまずは経