フリーアナウンサーの古舘伊知郎が、12月4日までに更新した自身のYouTubeチャンネルで、高市早苗首相に激を飛ばしたことが話題となっている。「『現代用語の基礎知識選2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞』が1日に発表され、高市早苗首相が10月4日の自民党総裁選で勝利したときの演説で使われた『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』が年間大賞に選ばれました。これに対して古舘さんは、ショート動画で『流行語大