職員の働きやすい環境を作るため、県警は12月8日から勤務中の服装のカジュアル化を始めます。 セーターやカーディガンを着用しているのは私服で勤務する警察官。 県民に警察官の存在を身近に感じてもらうための取り組みです。 県警が導入する、「オフィスカジュアル」ならぬ「ポリスカジュアル」。 これまで私服での勤務は、襟付きシャツの着用を前提としていましたが、今月8日からは自由に服装を