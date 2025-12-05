台湾メディアの中時新聞網は4日、日本ではクマによる被害が深刻化しているが、台湾ではサルが「国家級リスク」になっているとする記事を掲載した。記事はまず、日本の今年のクマによる死傷者数が過去最多を上回るペースとなっていることに触れた上で、台湾には熊害（ゆうがい）はないものの、人と生息地が重なるタイワンザルによる被害が深刻化していると伝えた。記事によると、3日の立法院経済委員会で、複数の立法委員が農業部に