中国工業・情報化部によると、中国の1〜10月の電子情報製造業の生産は安定した成長を維持した。主要製品のうち、スマートフォンの生産台数は前年同期比0．7％増の10億2000万台、集積回路は同10．2％増の3866億個に達した。収益面では、同期には全国の一定規模以上（年売上高2000万元以上）の電子情報製造業の売上高は同8．3％増の14兆元（約308兆円）に上り、利益は同12．8％増の5700億元（約12兆5400億円）に達した。売上高利益率