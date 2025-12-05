2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍をたたえる『TikTok Awards Japan』が5日、都内で開催され、Mrs.GREEN APPLEがArtist of the Yearに選ばれた。ビデオメッセージを寄せ、喜びを語った。【写真】喜びを語ったMrs.GREEN APPLEMrs.GREEN APPLEは3人そろってメッセージを寄せ、大森元貴（Vo／Gt）は「いろいろな挑戦をさせてもらった」とこの1年を振り返り「これからもTikTok、ライブでも一緒に楽しんでいきま