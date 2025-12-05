千葉・いすみ市の会社内で5日朝、女性社員を刃物で刺して殺害しようとした疑いで、同僚の中国籍の男性社員が逮捕されました。中国籍の劉柯容疑者（39）は5日朝、いすみ市須賀谷の製造会社で、同じ会社に勤める立石みちよさん（58）の顔面などを刃物で刺すなどして、殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。立石さんは意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。劉容疑者と立石さんは会社内で面談