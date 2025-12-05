列島に襲来している最強寒波。5日も各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。北海道では、いてつく寒さとなった朝に心温まる絶景が広がっていました。最低気温が氷点下17.8度を観測した斜里町は、今シーズン全国で最も寒い朝を迎えました。空気中に現れたのは、細かい氷の粒が太陽の光でキラキラと輝く「ダイヤモンドダスト」。一方、積雪が100cmを超えた青森・酸ヶ湯。温泉旅館では除雪作業が急ピッチに進められていました。