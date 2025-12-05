桜をイメージしたピンク色のメッセージカードを用意。来場者はスカイガーデンの思い出などを記入できる＝５日、横浜市西区来年元日から一時休業する横浜ランドマークタワー（横浜市西区）６９階の展望フロア「スカイガーデン」で５日、開業３２年の歴史を振り返る展示が始まった。オープン当時のチケットや記念コイン、エレベーターのギネス認定証や模型などが並ぶ。思い出や感想を書き込めるメッセージカードも用意した。２７