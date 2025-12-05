米NVIDIAは12月4日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.44」の提供を開始した。大きくバージョンナンバーが進んでいる主要なアップデート。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.44」公開。Windows Update適用による性能低下を解消これまで最新版だった「581.80」から下2桁の数字が進み、さまざまな変更を行うドライ