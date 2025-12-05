人が愛情を注ぐ対象は、なにも『人』だけとは限りません。その対象は動物であったり、モノであったり、植物であったりとさまざまです。自分が大切にして、愛情を注いでいるものをぞんざいに扱われると、誰しも悲しい気持ちになるものです。今回は、筆者自身が経験した少し切ないエピソードをご紹介します。 「増えたやつちょうだい！」観葉植物を友人にプレゼントしたら……