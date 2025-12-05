女子プロレスラー・井上貴子（56）が4日、自身のインスタグラムを更新し、元櫻坂46・土生（はぶ）瑞穂（28）との2ショットを披露した。 【写真】親戚が来ました！土生＆井上が笑顔でピース 「いとこ姪の瑞穂の観劇」と切り出し、土生が出演する舞台「山本試験紙vol.3『ジェネレーション』」（12月4～8日、東京・三越劇場）を見たことを伝えた。 「初日ということもありこっちがキンチョー