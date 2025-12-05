グラビアアイドルでVTuberとしても活動している、人気アイドルグループ「虹のコンキスタドール」と「でんぱ組.inc」の元メンバー・根本凪がこのほど、SPA!デジタル写真集「イノセント×セクシー」（扶桑社）の発売を記念して、コスプレ感満載の誌面カットを公開した。 【写真】うなじから匂い立つ魅力が漂っています 異世界物語の主人公になりきった根本が、自慢のもちもちボディを駆使して敵を討つ