自民党と日本維新の会の与党は衆議院の議員定数を削減する法案を５日、国会に提出しました。1割削減を目指すものですが、県内関係者の反応は…。自民・維新の与党が国会に共同提出した法案は衆議院議員の定数の1割削減を目指すものです。その上で1年以内に結論が得られなければ小選挙区と比例代表合わせて45議席を削減するとしています。自民党の試算ではこのうち25議席を小選挙区で減らした場合影響を受けるとされたのは、「20の