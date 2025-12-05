タレント・磯山さやか（４２）の姿にフォロワーはくぎ付けだ。磯山の所属事務所の公式インスタグラムが５日に更新され、「磯山さやかデビュー２５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」と題して投稿。デジタル限定で「磯山さやかデビュー２５周年写真集アナザーバージョン『ａｆｔｅｒｇｌｏｗ』が配信となりました」と報告。「『ａｆｔｅｒｇｌｏｗ』限定カットや衣装が複数収録されており、違うストーリー、余韻を感じて頂ける作品