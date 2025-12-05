俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)の6日放送回では、「郡上八幡へ脱サラ移住！広すぎ空き家を半分リノベした家」が登場する。【住人十色】味わい深い趣き…”築65年”元美容室の空き家舞台は岐阜県郡上市。住人（アルジ）は35歳の夫妻。1年半前に名古屋から郡上八幡に移住し、家を購入した。まるで江戸時代にタイムスリップしたかのよう