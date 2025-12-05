俳優の板垣李光人、中村倫也、久慈悟郎監督、原作・共同脚本の武田一義氏が5日、都内で行われた映画『ペリリュー ―楽園のゲルニカ―』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】スタイリッシュ！スーツスタイルで登場した中村倫也舞台となるペリリュー島は悲惨な戦場で多くの若者が命を散らせた。本作を観た今を生きる人の多くの人が“当たり前の日常の生”を実感した。関連して生を実感する瞬間を問われると板垣は